Raffaele Ascheri (presidente Biblioteca Intronati): ''Meno Facebook e più libri''

"Meno Facebook e più libri". Questo il messaggio lanciato questa mattina da Raffaele Ascheri, neopresidente della Biblioteca comunale degli Intronati, alla conferenza stampa durante la quale ha presentato il ricco programma di appuntamenti culturali per il prossimo mese di novembre.Numerose e variegate le iniziative per avvicinare i bambini, fin da piccoli, alla lettura, così come quelle dedicate a percorsi di sostegno alla genitorialità.Per il pubblico adulto proseguono gli incontri con gli autori di libri. L’occasione per conoscere direttamente gli scrittori ed entrare appieno nelle loro opere.Durante l’incontro con la stampa Ascheri ha rinnovato la sua disponibilità ad ospitare nella Sala storica della Biblioteca "Un dibattito e confronto collettivo sulle regole del Palio".GIARDINI SEGRETIQuattro sono gli appuntamenti con le letture animate, previsti per il mese di novembre, dalla rassegna Giardini Segreti, una serie di incontri gratuiti nei quali, tra letture e laboratori, i bambini vengono accompagnati in veri e propri itinerari tematici. Sperimentano l’ascolto e il piacere della lettura, esplorano linguaggi espressivi e artistici come il fumetto e la musica e, insieme con i loro genitori, scoprono il libro come strumento di conoscenza e divertimento.Il 3 novembre alle 11, dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni, Per leggere di piacere! che tratterà il tema dell’inclusione e della accessibilità con l’aiuto degli In–book; il 10, sempre alle 11 sarà la volta di Grande Guerra, Piccole Storie, che a cento anni dalla fine del conflitto, attraverso la lettura dei libri illustrati Scrivila la Guerradi Luigi Dal Cin e La piccola grande guerradi Sebastiano Ruiz Mignone, porterà i bambini (dai 7 ai 10 anni) ad avvicinarsi ad un avvenimento storico, molto lontano per loro, ma che ha cambiato moltissimo il nostro Paese.Ai bambini più piccoli (da 0 a 3 anni) e alle loro mamme sarà rivolto Rime per le mani, organizzato per il 17 novembre, in concomitanza con la Giornata Nazionale del Prematuro che, attraverso musica, filastrocche e tecniche di massaggio condotte dalla dottoressa Simona Bartolini, aiuterà bebè e genitori ad allacciare nuovi contatti sensoriali.Infine, il 24 novembre, Ora non posso..., una lettura animata che, insieme a Cristina Bartoli e Celina Elmi, rispettivamente autrice e illustratrice del libro che dà il titolo all’incontro, sarà dedicata al diritto dei bambini ad essere ascoltati, seguirà un divertente laboratorio creativo.BIBLIOBABYMESIAncora un incontro a sostegno della genitorialità in programma per il 21 novembre alle 10.30 con Bibliobabymesi. Le bibliotecarie Fiorenza Poli e Alice Bardini con la pediatra Silvia Dragoni illustreranno I tararì tararera (NPL e NPM). La rassegna si concluderà, per questo 2018, il 19 dicembre con Io vado (Viaggio) curato dalla blogger Emilia Cestino.INCONTRI CON GLI AUTORILUNEDÌ 5 NOVEMBRE, ORE 17.30Presentazione del libro di Laura Perrini, Per mano a Federigo Tozzi. Sei itinerari senesi (Betti Editore, 2018)Interviene Mariangela Colella, letture di Paola Lambardi, coordina Raffaele Ascheri (presidente del Consiglio di amministrazione della Biblioteca)LUNEDÌ 12 NOVEMBRE, ORE 17.30Presentazione del libro di Marco Malvaldi, La misura dell’uomo (Giunti Editore, 2018)coordina Raffaele Ascheri (presidente del Consiglio di amministrazione della Biblioteca)MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE, ORE 16.30Incontro aperto alla cittadinanza sulla prematurità nell’ambito delle iniziative legate alla Giornata Mondiale della prematurità, a cura della UOC Terapia intensiva Neonatale e Biblioteca degli Intronati di Siena.Si alterneranno vari professionisti che illustreranno ciò che attualmente viene svolto nelle varie TIN presenti in tutta l'area vasta di Siena, Arezzo e Grosseto.L'incontro è sostenuto anche dalla Associazioni "Le coccinelle", "Cuore di maglia" e dal "Comitato aretino neonatologia onlus".GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE, ORE 17.30Presentazione del libro di Mario Ruscitto e Raffaella Zelia Ruscitto, Le quattro vite di Caterina (Pascal Editore, 2018)Intervengono: Annalisa Coppolaro Nowell (giornalista e scrittrice) Raffaele AscheriGIOVEDÌ 22 NOVEMBRE, ORE 17.30Presentazione del libro di Paolo Leoncini, Col ferro nel pugno e con l’ira nel cuor. Gli anarchici a Siena 1872 - 1900 (Betti Editore, 2018)Intervengono: Giuliano Catonie Alessandro Orlandini. Coordina Raffaele AscheriVENERDÌ 23 NOVEMBRE, ORE 17.30Federico Fellini 25 anni dopoConferenza per i 25 anni dalla morte di Fellini con Marco Bianciardie Vincenzo Coli. Coordina Raffaele AscheriLUNEDÌ 26 NOVEMBRE, ORE 17.30Presentazione del libro di Luca Luchini, SIENA 1968. Fu vero Sessantotto? (Betti Editore, 2018)Intervengono: Senio Sensi e Andrea Sbardellati. Coordina Raffaele AscheriMARTEDÌ 27 NOVEMBRE, ORE 17.30Cento anni: un bilancio senese. Incontro conclusivo sulla Grande GuerraRassegna di volumi editi per il centenario con Gabriele MacciantiCoordina Raffaele AscheriVENERDÌ 30 NOVEMBRE, ORE 17.30Presentazione del libro di Donatella Coccoli e Giuseppe Benedetti, Gramsci per la scuola. Conoscere è vivere (L’asino d’oro Edizioni, 2018)Intervengono: Pietro Clementee Alberto Baccini. Coordina Raffaele AscheriMERCOLEDÌ 5 DICEMBRE, ORE 17.30Presentazione del libro a cura di Alessandro Fo, Catullo (Einaudi Editore, 2018)Interviene Maurizio Bettini. Coordina Raffaele AscheriMERCOLEDÌ 12 DICEMBRE, ORE 17.30Presentazione del libro di Paolo Panzieri, A causa mia (Siena, 2017)Interviene Luciano Costantini (presidente del Tribunale di Siena). Coordina Raffaele Ascheri