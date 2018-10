''Disperata felcità'', le poesie di Luciano Valentini a SpazioSiena

Appuntamento il 31 ottobre con commento e letture di Mita Feri

A Spaziosiena, nel pomeriggio di mercoledì 31 ottobre (ore 18) è in programma la presentazione del libro di poesie dal titolo "Disperata Felicità" di Luciano Valentini (Pascal Editrice). Commento e letture saranno di Mita Feri. Cuore di queste poesie di Luciano Valentini è il “Viaggio”: nello spazio, nel tempo, nella memoria, nell’anima. Viaggio spesso immobile, intorno a remoti ricordi resuscitati dall’osservazione casuale di un fiore o di un tramonto. Altre volte fisico attraverso boschi o città vissuti, ma sempre mosso dall’ansia di assorbire, comunque non disperdere, le emozioni che la natura dissemina lungo quell’essenziale, supremo viaggio che è la vita stessa. Un viaggio che non ha meta – come ci spiegano i versi di “Il ritorno di Odisseo” – se non quella di definire compiutamente il senso del proprio esistere e goderne l’interezza in una “Disperata felicità”.