''Leggere di piacere!'', letture animate alla Biblioteca degli Intronati

Nuovo appuntamento, sabato 3 novembre alle ore 11, con il progetto di letture animate della Biblioteca Comunale degli Intronati (via della Sapienza, 3).Nell’incontro, ad ingresso gratuito, "Leggere di piacere!" curato da EDA Servizi per il progetto “Giardini Segreti”, dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni, si parlerà dell’uso degli In-book visti come strumento utile a rendere la lettura un piacere per tutti.La partecipazione è gratuita (massimo 25 partecipanti) con prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0577 292636, in fascia oraria 9/19, oppure scrivendo una e-mail a biblioteca@biblioteca.comune.siena.it, verificando la risposta di conferma.Il calendario completo degli appuntamenti di “Giardini Segreti”, che dureranno fino al mese di maggio 2019, è pubblicato nel sito www.bibliotecasiena.it