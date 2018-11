''Per mano a Federigo Tozzi. Sei itinerari senesi'', presentazione del libro di Laura Perrini

Lunedì 5 novembre alle ore 17,30 Laura Perrini presenterà al pubblico della Biblioteca comunale degli Intronati il suo libro “Per mano a Federigo Tozzi. Sei itinerari senesi” (Betti editore, 2018). L'appuntamento, a ingresso libero, si terrà nella Sala Storica (via della Sapienza, 5), con interventi di Mariangela Colella della Biblioteca degli Intronati, letture di Paola Lambardi e il coordinamento di Raffaele Ascheri, presidente del cda dell'Istituzione.Il libro raccoglie le principali descrizioni paesaggistiche dei luoghi senesi presenti nelle opere di Tozzi, selezionate e suddivise in sei diversi itinerari. Tre percorsi si snodano all'interno della cinta muraria, facendo tappa nei vicoli e nelle piazze più amati dallo scrittore; altri tre partono dagli ingressi alla città (Porta Camollia, Porta S. Marco e Porta Tufi) e ripercorrono le passeggiate in campagna dei personaggi dei suoi libri.Un libro guida che ricostruisce il complesso rapporto che il grande narratore senese ebbe con la città nelle sue continue incursioni.Laura Perrini, nata a Roma e laureata in Archeologia preistorica, ha lavorato al Museo Archeologico di Camaiore. Collabora con alcuni periodici senesi e con l'Università di Siena con la quale ha pubblicato diversi studi su reperti archeologici del Paleolitico e del mesolitico e alcune ricerche sugli antichi opifici senesi. Con la casa editrice Betti ha pubblicato “Lo scrigno dei ricordi” (2012), “I cavalli di Montaperti” (2014) e “Dentro le mura e fuori” (2016).