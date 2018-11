Martedì 6 novembre alle ore 17, nella sala dell’Accademia degli Intronati (Palazzo Patrizi, via di Città 75) si terrà l’ultima conferenza del ciclo di incontri annuali dal titolo “1915-1918: anno per anno la Grande guerra vissuta dai senesi”, con interventi del prof. Nicola Labanca e di Laura Vigni.Come avvenuto nei tre precedenti incontri, il prof. Labanca presenterà gli studi e le pubblicazioni più recenti riguardo alla prima guerra mondiale ed in particolare alla conclusione del conflitto. Il centenario ha infatti visto la fioritura di molte nuove ricerche ed ha riacceso il dibattito su un avvenimento cruciale per la storia italiana ed europea.Laura Vigni invece, grazie all’approfondimento degli studi negli archivi locali, metterà in evidenza come si viveva la guerra lontano dal fronte dopo tre anni di sacrifici e quali erano le conseguenze sulla vita sociale ed economica della città e delle campagne. In particolare poi analizzerà l’affermarsi di metodi politici autoritari che, in nome del patriottismo e del nazionalismo, non riconoscevano legittimità al confronto democratico, e cercavano soffocare il dissenso pacifista sostenuto dal partito socialista, liquidandolo con l’accusa di disfattismo.In considerazione delle numerose iniziative che si sono svolte anche a Siena negli ultimi mesi, fra cui anche il Palio straordinario, l’incontro vuole offrire un ulteriore contributo alla riflessione collettiva.