''Eyes Wide Open'': ultima settimana per la mostra fotografica a cielo aperto di Siena

Fino a domenica 11 novembre gli spazi di affissione della città ospiteranno oltre 20 grandi fotografie di 18 metri quadrati di grandezza del Siena International Photo Awards Festival

‘Ultimi scatti’ per la mostra ‘Eyes Wide Open’ che sarà possibile ammirare a Siena, per l’ultima settimana, fino a domenica 11 novembre. L’esposizione di fotografia a cielo aperto promossa da Simply Etruria Retail, che contamina gli spazi pubblicitari con l'arte fotografica della IV edizione del Siena International Photo Awards Festival mette in scena oltre 20 grandi scatti di ben 18 metri quadrati disposti in giro per la città. Il percorso espositivo, distribuito dal centro alla periferia, sfrutta i cartelloni che normalmente Simply Etruria Retail riserva alla sua comunicazione pubblicitaria, per raccontare il mondo della fotografia attraverso gli occhi e la sensibilità dei fotografi che hanno partecipato all’edizione 2018 del SIPA. Ancora per una settimana, le vie della città si trasformeranno in una galleria d’arte all’aria aperta, dove sarà possibile incontrare civiltà, popoli antichi e culture lontane. Immagini che accendono i riflettori sul mondo animale e sulla natura e che catturano volti, gesti e bellezze incontaminate catturate in giro per il mondo.‘Eyes Wide Open’ è la collettiva di fotografia promossa da Simply Etruria Retail e in programma a Siena fino a domenica 11 novembre. La mostra a cielo aperto ospita sugli spazi di affissione di oltre 20 fotografie di grandi dimensioni del Siena International Photo Awards Festival. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.eyeswideopen.it e i canali social di Simply Etruria Retail.