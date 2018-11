Venerdì 9 novembre ''Il cielo di novembre'', aperto al pubblico l'osservatorio di Montarrenti

Alle ore 21:30 di oggi, venerdì 9 novembre, l’Osservatorio Astronomico Provinciale di Montarrenti sarà aperto al pubblico per una serata osservativa dedicata al cielo del periodo. Con l'assenza della Luna (in fase di Nuova), potremo dedicarci all'osservazione del pianeta Marte, ormai visione abituale dell'anno in corso, e dei numerosi oggetti del profondo cielo con la strumentazione presente all'osservatorio. Per il pubblico è obbligatoria la prenotazione da effettuare on line tramite il link www.astrofilisenesi.it/montarrenti/mont-visite.asp o inviando un messaggio WhatsApp al 3472874176 (Patrizio) o ancora un sms al 3482650891 (Giorgio).Serata non effettuata in caso di maltempo.