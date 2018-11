Silvio Garattini sarà all'Accademia dei Fisiocritici

il 22 novembre 2018 presentazione del suo ultimo libro "Farmaci sicuri: la sperimentazione come cura"

Silvio Garattini, il noto farmacologo di fama internazionale, sarà all'Accademia dei Fisiocritici il 22 novembre prossimo alle ore 17 per la presentazione del suo ultimo libro "Farmaci sicuri: la sperimentazione come cura" scritto con il farmacologo clinico Vittorio Bertele'. A presentare il volume sarà il prof. Piero Tosi, già ordinario di anatomia patologica all'Università di Siena che dialogherà con il Professore. Al termine il pubblico potrà intervenire con domande e sarà possibile acquistare il volume che, come dichiarano gli autori, intende far "capire cosa effettivamente implichi una sperimentazione clinica, quali siano i diritti e i doveri dei cittadini e delle aziende farmaceutiche e i numerosi benefici che questa può portare alla società".Il prof. Garattini ha fondato nel 1963 l'Istituto di ricerche farmacologiche "Mario Negri", di cui è stato direttore fino al 30 giugno scorso quando ha assunto la carica di Presidente. Fondatore anche della European Organization for Research on Treatment of Cancer, Garattini è attualmente componente del Consiglio Superiore di Sanità e del Comitato nazionale di Bioetica. Innumerevoli le cariche e gli incarichi anche di livello internazionale, così come le affiliazioni a società scientifiche, le onorificenze e i premi ricevuti. Alla soglia dei novant'anni il prof. Garattini continua la sua vita dedicata alla ricerca e alla sperimentazione clinica dei farmaci, puntando al coinvolgimento dei pazienti come elementi chiave nel fornire una prospettiva complementare a quella dei medici.In oltre 50 anni di attività l'Istituto Mario Negri ha prodotto oltre 13.000 pubblicazioni scientifiche e circa 250 volumi riguardanti cancerologia, chemioterapia e immunologia dei tumori, neuropsicofarmacologia, farmacologia cardiovascolare e renale, mentre sono oltre 4000 i giovani laureati e tecnici che si sono specializzati presso l'Istituto.