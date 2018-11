''Rime per le mani'', letture animate alla Biblioteca degli Intronati

La biblioteca comunale di Siena propone, per il 17 novembre alle ore 11, sempre nei suoi spazi (via della Sapienza, 3), Rime per le mani, letture e tecniche per la realizzazione di massaggi al bébé, a cura di PromoCultura per il progetto “Giardini Segreti”, dedicato ai bambini da 0 a 3 anni e alle loro mamme.Realizzato in occasione della Giornata Nazionale del Prematuro e della settimana Nati per Leggere l’incontro vedrà mamme e bambini protagonisti delle tecniche di massaggio illustrate dalla Psicoterapeuta Simona Bartolini.La partecipazione è gratuita (massimo 25 partecipanti) con prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0577 292636, in fascia oraria 9/19, oppure scrivendo una e-mail a biblioteca@biblioteca.comune.siena.it, verificando la risposta di conferma.Il calendario completo degli appuntamenti di “Giardini Segreti”, che dureranno fino al mese di maggio 2019, è pubblicato nel sito www.bibliotecasiena.it