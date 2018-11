Cercasi bambini nei capolavori dell’arte senese: caccia al tesoro ''Scoprilarte'' per piccoli scopritori

In Pinacoteca le scoperte a “taglia piccola” firmate Federagit Siena

Ecco come vivevano, giocavano e si vestivano i coetanei del medioevo

Com’erano i bambini nella Siena dell’antica repubblica? In quali dei capolavori, tramandati a noi dagli artisti dell’epoca, fanno capolino? E come venivano raffigurati? E’ il quesito di partenza per la prossima domenica mattina con caccia al tesoro d’arte. Il 18 novembre alle ore 11, con ritrovo alla Pinacoteca nazionale, è in programma il secondo appuntamento con “Scoprilarte”, quattro occasioni di scoperta e divertimento predisposte dalle guide turistiche Federagit di Siena per i piccoli senesi e le loro famiglie. In ognuno di questi appuntamenti i partecipanti vengono guidati nei luoghi storici di Siena per vedere come si viveva e cosa si faceva in un’epoca lontana da loro, ma tutt’altro che dimenticata. Un modo divertente e coinvolgente per immergersi nella storia e nell’arte della città, con l’aiuto di guide esperte che tra aneddoti del passato e giochi, renderanno il tutto più piacevole.Dopo il primo appuntamento del 4 novembre, domenica prossima il tema sarà dunque “Essere bambini nel medioevo”: i bambini andranno alla ricerca dei loro coetanei nei dipinti della Pinacoteca Nazionale di Siena per scoprire come si viveva, si giocava e ci si vestiva molti secoli fa. Per ogni bambino la partecipazione a “Scoprilarte” avrà un costo di 6 euro, mentre un adulto che lo accompagnerà potrà farlo gratuitamente. Prenotazioni (tel/whataspp) al 3348418736, altri dettagli su facebook e instagram (Scoperte). L’appuntamento successivo (“come ti vesti?”) sarà in programma domenica 20 gennaio.Immagine allegata: un momento delle passate edizioni di Scoprilarte.