A Siena le ''opere uniche'' di Marta Czok

Una galleria di dipinti che raccontano la quotidianità rivelandone lo straordinario

Uno sguardo attento che scruta la quotidianità rivelandone la straordinarietà. Apre il prossimo sabato 24 novembre a Siena, presso la galleria Beaux Arts (via Montanini, 38), la personale della pittrice Marta Czok, artista internazionale che propone nella città del Palio le sue “Opere uniche”.Con curiosità e ironia la Czok presenta un universo di personaggi che tessono un inedito racconto antropologico dove smascherando abitudini, paradossi, piccoli grandi giochi di ruolo, si incontrano vincitori e vinti protagonisti di quel teatro incessante che è la vita.Colori preziosi e delicati si vestono di un’insolita luce per delineare volumetrie armoniche: la mano di Marta Czok è quella di un grande maestro capace di annullare il tempo e trasportare in una dimensione onirica seppur concretissima. Nelle sue opere si fondono linguaggi e suggestioni differenti, che spaziano dalla ieraticità dell’arte medioevale alle suggestioni contemporanee tipiche dell’illustrazione, del fumetto e anche della caricatura. Un modo di intendere la pittura come viaggio che non lascia indifferenti.“Tutto quello che sono – commenta Marta Czok - è nei miei dipinti quindi non sento il bisogno di apparire o parlare come un’artista. Immagino che sotto sotto sono una rivoluzionaria e la mia battaglia è contro il ridicolo abuso di potere, che sia per mano dello Stato o della Chiesa, ed è tutto nei miei dipinti, anche se a volte lo inserisco in un modo delicato, cauto.”Marta Czok, di origini polacche, è nata a Beirut (Libano) nel 1947, e cresciuta a Londra. Negli ultimi 35 anni ha esibito le sue opere in Europa e in America partecipando a innumerevoli mostre e realizzando progetti che hanno affrontato temi particolari come l’olocausto. Sempre senza retorica, ma con onesta e rigorosa dedizione alla realtà.La mostra, ad ingresso libero, resterà aperta fino al prossimo 31 dicembre.MARTA CZOK – Opere unicheSiena – dal 24 novembre al 31 dicembreGalleria Beaux Arts (via Montanini, 38 - Siena). Ingresso liberoOrario: lunedì dalle ore 16 alle ore 19.30dal martedì al sabato dalle ore 9.30 alle ore 13 e dalle 16 alle 19.30 - domenica chiuso; Info: tel 0577 280759; www.artsiena.com