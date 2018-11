Alla Biblioteca degli Intronati torna il ''Mercatino del libro usato''

Dal 22 novembre al 5 gennaio, nella Sala storica della Biblioteca comunale degli Intronati (via della Sapienza, 5), torna il “Mercatino del libro usato”.Dal lunedì al venerdì, in fascia oraria 15/19, e il sabato, dalle 9 alle 13, saranno messi in vendita, con prezzi dal valore simbolico, libri di ogni genere: per bambini e adulti. Di letteratura italiana e di quella straniera, manuali, guide, saggi, testi in lingua originale.L’iniziativa intende valorizzare i volumi dismessi dalla biblioteca e quelli donati da privati che non sono stati recepiti nel patrimonio bibliotecario. I proventi dell’iniziativa verranno interamente utilizzati per l’acquisto di nuove opere.Presente anche una sezione di libri provenienti dalla biblioteca della Casa circondariale di Siena, che saranno venduti a un euro (oppure ad offerta libera): il ricavato servirà ad acquistare libri destinati alla lettura in carcere.