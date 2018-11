''È caduto giù l'Armando'', il Maresciallo Casati torna alle sue indagini

Presentazione a Siena dell'ultimo libro di Luigi Bicchi

Martedì 20 novembre alle ore 18.00, alla Libreria Senese (via di città, Siena), appuntamento con Luigi Bicchi e il suo nuovo libro sulle indagini del Maresciallo Casati dal titolo "È caduto giù l'Armando"Bicchi arriva al suo quinto libro, ci ha fatto conoscere il Maresciallo Casati con le sue capacità e i suoi difetti. Lo abbiamo visto indagare su furti e omicidi… indagare tra passato e presente, ma anche conoscendolo come uomo, con le sue debolezze e vicende personali.In questo quinto libro ci troviamo a Siena, nelle pacifiche stanze della Basilica di San Francesco, durante una riunione la discussione degenera bruscamente, i buoni frati, non riuscendo a riportare la pace, chiedono l’intervento del vicino Comando dei Carabinieri.Per un caso del tutto fortuito, sarà Casati ad occuparsi della questione, inseguendo una storia, non molto chiara, di prestiti, cooperative, investimenti immobiliari, il cui protagonista principale, l’ingegner Quintiliano Recalcati, si è reso irreperibile. Intanto una professoressa confida a Costanza, giornalista e amica di Casati, di alcuni rapporti piuttosto strani tra alcuni studenti della sua classe. Casati, stretto tra due indagini molto particolari, cercherà di muoversi con grande accortezza, ma verrà presto estromesso da entrambe…in questo delicato frangente, la sua compagna Marisa è costretta a lasciarlo solo, così scende il buio nella vita del maresciallo.La presentazione del libro è a cura di Maurizio Bianchini, l’attore Alessandro Calonaci leggerà alcuni brani alla presenza dell’autore.