Il progetto MAPS. Formazione e monitoraggio per l’accessibilità di musei e luoghi della cultura in Italia

Il 23 novembre il secondo appuntamento de I Venerdì del Pendola

A parlare dei progetti dell’ente sarà Amir Zuccalà, responsabile Ufficio studi e progetti ENS, insieme ai formatori Consuelo Agnesi e Carlo Di Biase

Proseguono I Venerdì del Pendola, il cartellone di incontri dedicati alla lingua e cultura sorda organizzato da MPDFonlus e patrocinato dall’ENS Sez. Prov.le Siena.Venerdì 23 novembre dalle 15,30 alle 17,30 insieme a Amir Zuccalà, responsabile Ufficio studi e progetti ENS, si parlerà dell’interesse e l’impegno dell’Ente Nazionale Sordi sul tema dell’accessibilità ai luoghi dell’arte e della cultura per le persone sorde.Negli ultimi tempi c’è grande attenzione verso i temi relativi all’accessibilità in ambito culturale con il moltiplicarsi di progetti da parte di privati, associazioni e aziende, per rendere accessibili una mostra o un museo.Gran parte di queste iniziative, pur ammirevole ed esemplare, risulta essere scarsamente pubblicizzata e quindi difficilmente fruibile dal pubblico sordo, che ne rimane totalmente all’oscuro. In più, essendo iniziative frammentate nate dalla volontà del singolo, c’è il rischio di avere sul territorio nazionale una situazione frammentata e caratterizzata da modelli diversi da territorio a territorio.Il progetto M.A.P.S. nasce con l’intento di colmare questo vuoto legato alla scarsa attraverso la creazione di un sito web dedicato, ma non solo. All’informazione si affianca il lavoro di sensibilizzazione e preparazione dei musei in tema di accoglienza nonché di formazione base per le persone sorde che intendono specializzarsi nella creazione di attività legate alla promozione dell’accessibilità in ambito museale.All’incontro saranno presenti anche Consuelo Agnesi e Carlo Di Biase, professionisti nell’ambito dell’accessibilità museale coinvolti come docenti negli eventi formativi. L’incontro sarà come sempre ad ingresso libero e verrà garantito un servizio di interpretariato italiano /Lingua dei Segni italiana e si terrà presso la sede di MPDfonlus in via Tommaso Pendola, 37 a Siena.Per informazioni info@mpdfonlus.comIl programma completo dei Venerdì del Pendola è disponibile su www.mpdfonlus.com