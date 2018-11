Ultimo appuntamento con ''Un viaggio nel tempo a palazzo Sansedoni''

Il Beato Ambrogio protagonista del laboratorio didattico-ricreativo per bambini

Si conclude sabato 24 novembre l’iniziativa “Un viaggio nel tempo” a Palazzo Sansedoni con protagonista il Beato Ambrogio, il personaggio sicuramente più conosciuto della famiglia, commemorato con la realizzazione della Cappella interna al palazzo e a lui dedicata.Dalle ore 16.30 alle ore 18.30 i bambini dai 5 ai 10 anni potranno partecipare al laboratorio didattico-ricreativo e sperimentare il racconto e le emozioni di chi ha vissuto e fatto la storia di Palazzo Sansedoni, attraverso l’ascolto e la visione di una storia teatralizzata, che per il gran finale avrà come tema specifico la figura del Beato Ambrogio. Alla fine dell’incontro i bambini saranno in grado di mettere in scena una piccola rappresentazione a cui potranno assistere anche i genitori.“Un viaggio nel tempo” è organizzato da Vernice Progetti Culturali in collaborazione con l’associazione culturale Topi Dalmata e la cooperativa sociale Camaleonde.Per partecipare ai laboratori è necessaria la prenotazione, per un massimo di 30 bambini per laboratorio. Il costo è di 7 euro. Per informazioni e prenotazioni: www.verniceprogetti.it , info@verniceprogetti.it; tel 0577226406.