''Federico Fellini 25 anni dopo'', incontro alla Biblioteca degli Intronati

''Federico Fellini 25 anni dopo'' è il titolo dell’incontro, aperto al pubblico, organizzato per venerdì 23 novembre, alle 17,30, nella Sala storica della Biblioteca comunale degli Intronati di Siena.L’omaggio di Siena a uno dei più grandi registi della storia del cinema, indimenticabile e indimenticato come i suoi film, capaci di emozionare anche a distanza di molti anni dal loro primo ciak."Un pomeriggio – come ha detto il presidente della Biblioteca, Raffaele Ascheri - durante il quale, insieme a Marco Bianciardi e Vincenzo Coli, ripercorreremo, con sequenze tratte dai suoi capolavori, i momenti più salienti della sua carriera, dagli anni ’50 fino all’ultimo film: “La voce della luna” del 1990".