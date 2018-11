Con la Contemporary Art Map alla scoperta degli itinerari dell’arte in Valdelsa

Domenica 2 dicembre presso la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Raffaele De Grada di San Gimignano la prima mappa delle opere d’arte realizzata da Terre di Siena Lab

La rete di opere diffusa in Valdelsa. Una lunga storia di creazioni e collaborazioni che ha inizio nel 1996 con il progetto Arte all’Arte, raccontata attraverso la prima mappa che guida il visitatore alla scoperta dell’arte contemporanea in Valdelsa.Si chiama C/Arte San Gimignano - Contemporary Art Map ed è un progetto per manifestare il contatto e il legame tra i luoghi di ieri e quelli di oggi, tra la società e i propri paesi, che apre uno spiraglio su una Toscana sempre nuova per quanto conosciuta, innovativa, da esplorare ed ammirare.La mappa realizzata da Terre di Siena Lab, sarà presentata domenica 2 dicembre alle 11.00 presso la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Raffaele De Grada di San Gimignano all’interno del progetto Fenice Contemporanea 2018. Subito dopo la presentazione è prevista una passeggiata del contemporaneo con interventi sullo stato di manutenzione di alcune opere e letture d’artista a cura dei Comici ritrovati. Con la C/Arte San Gimignano - Contemporary Art Map è possibile immergersi in un percorso artistico che si snoda tra i Comuni partecipanti all’iniziativa (San Gimignano, Poggibonsi, Colle di Val d’Elsa e Casole D’Elsa) e che mette in relazione Arte, Architettura e Paesaggio, partendo dalla tradizione del passato per creare nuove relazioni tra città e campagna. La mappa segnala e rende fruibili percorsi contemporanei fornendo informazioni su localizzazione delle opere di arte ambientale, artista, progetto e anno di realizzazione. I punti della Mappa corrispondono alle opere dislocate a San Gimignano e si allargano nel retro ai territori circostanti legati da vecchi progetti e da nuove strategie turistiche di Ambito Regionale.Quella di San Gimignano è una delle due mappe realizzate da Terre di Siena LAB nell’ambito di un progetto finanziato da Fondazione Monte dei Paschi di Siena e promosso da Comune di Poggibonsi, Comune di San Gimignano e Associazione Continua. La seconda è quella di Poggibonsi, tutti i punti segnalati creano percorsi di un’ area molto più ampia attraversata dalla Francigena e dalla Via del Sale. Tra i punti di interesse la bellissima Rocca di Staggia dove è possibile ammirare le opere di Cecco Ragni, Manuela Mancioppi, Carlo Romiti, Duccio Nacci, Francesco Bruni, Fabio Calvetti, Donatella Bagnoli e tanti altri ancora. Ai punti delle mappe corrisponde la segnaletica in loco che rimanda schede descrittive online sul sito di destinazione tramite http://www.betuscanforaday.com/artcraft/percorsi-contemporanei/ . Questa mappa è l’evoluzione della prima Contemporary art map, nata dalla residenza artistica di giovani fumettisti, all’interno di Fenice Contemporanea 2014 che si è conclusa con la mostra all’Hb per i bambini e studenti.