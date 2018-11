''Paolo VI. Pellegrino di fede e di pace in terra Santa'', la presentazione del libro alla Biblioteca degli Intronati

Giovedì 29 novembre alle ore 17,30 Alfredo Pizzuto presenterà nella Sala Storica della Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena il suo libro “Paolo VI. Pellegrino di fede e di pace in terra Santa” (Cantagalli Editrice, 2013).All'appuntamento, a ingresso libero, interverranno monsignor Giovanni Bottini, e Raffaele Ascheri, presidente del cda della biblioteca.Nel volume l’autore propone la cronaca dettagliata del viaggio apostolico che il Santo Padre fece nel 1964, raccontandolo attraverso le testimonianze di chi era presente e lo ha accompagnato in quella occasione: i frati francescani della Custodia di Terra Santa.Un documento prezioso, corredato dalle numerose foto che ci permettono di prendere visione di ogni momento del pellegrinaggio, e che svelano retroscena particolari finora rimasti sconosciuti.Alfredo Pizzuto è presbitero dal 1982 ed esercita il ministero nella diocesi di Siena. Attualmente è Rettore della Rettoria arcivescovile di San Cristoforo nel centro storico di Siena. Appassionato conoscitore ed estimatore di Paolo VI, ha pubbblicato, per le Edizioni di Terra Santa (2012), Paolo VI. Sulle orme di un pellegrino d’eccezione e, per le Edizioni Cantagalli (2013), Paolo VI “… un fenomeno di piccolezza”. Profetico Maestro.