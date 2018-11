Le porcellane hand made dell'associazione Achillea Laboratorio d'Arte in mostra a Siena

Dal 24 novembre al 2 dicembre, presso l'NH Hotel di Siena è possibile visitare la decima edizione della mostra di porcellane prodotte artigianalmente dall'associazione Achillea Laboratorio d'Arte, ubicato in Siena in vicolo di Malizia.Il "Laboratorio d'arte Achillea" è nato nel 1997 per volontà della signora Achillea Spaccazocchi che, grande appassionata d'arte e in particolar modo di pittura a mano su porcellana, ha voluto far conoscere questa tecnica a persone che come lei amano realizzarsi nel creare oggetti decorati a mano, trasformando così la porcellana, che è stata definita anche "orobianco", in oggetti pregevolissimi.Quando il laboratorio ha iniziato la propria attività, i membri erano davvero pochi, ma in pochissimo tempo, grazie anche al passaparola e alle varie mostre effettuate in ambienti cittadini di alto livello, il numero delle partecipanti è notevolmente aumentato.Oggi il laboratorio è divenuto un ambitissimo salotto frequentato assiduamente da un elevato numero di signore, le stesse che si sono prodigate per questa mostra, le cui ceramiche sono rigorosamente fatte e dipinte a mano, per il puro piacere dell’aggregazione e della condivisione. Orari: dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,30. Ingresso libero.