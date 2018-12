''Pianeta diversità'', con il libro di Francesca Vannozzi si chiude la rassegna dedicata al San Niccolò

Nel corso della serata sarà proiettato in anteprima il documentario “Lavorare in manicomio. Esperienze e memorie da un mondo chiuso”

Con la presentazione del libro di Francesca Vannozzi "Pianeta diversità. Per una memoria del manicomio di Siena" (Franco Angeli Editore), che si terrà giovedì 6 dicembre, alle 18.30, nella Sala delle Vittorie della Contrada del Valdimontone a Siena (via Val di Montone, 6), in concomitanza con l’anniversario dei 200 anni dall’inaugurazione del manicomio di Siena, si chiude Memoria dei 200 anni del San Niccolò, l’iniziativa promossa dall’Università degli Studi, dal Comune di Siena e dall’Azienda USL Toscana Sud Est.La giornata conclusiva della rassegna, coordinata dal Priore della Contrada del Valdimontone Simone Bari, vedrà la partecipazione dei rappresentanti delle Istituzioni senesi che hanno dato vita al ricco programma di oltre venti appuntamenti, tra congressi, presentazioni di libri, tavole rotonde, spettacoli teatrali, mostre fotografiche, incentrati sul recupero della memoria del manicomio senese.La presentazione del volume, che offre una lettura del manicomio come luogo per i diversi e della malattia mentale non solo come storia dell’istituzione manicomiale, ma anche, e soprattutto, storia dei folli e di tutta quella umanità che, con difficoltà, trovava un luogo per essere assistita, è affidata a Pompeo Martelli, Direttore Museo Laboratorio della Mente – ASL Roma 1.Il libro raccoglie contributi inediti e saggi di Francesca Vannozzi sulla storia del manicomio senese e sull’evoluzione degli studi psichiatrici, usciti alle stampe nell’arco di oltre trent’anni. Il volume, caratterizzato da un approccio rigorosamente scientifico e multidisciplinare, è arricchito da immagini fotografiche di Mauro Agnesoni e Giovanni Santi.Nel corso dell’evento verrà presentato in anteprima il video documentario di Silvia Folchi, Maria Luisa Valacchi e Antonio Bartoli Lavorare in manicomio. Esperienze e memorie da un mondo chiuso, che, come il volume rientra in un progetto di ricerca coordinato da Francesca Vannozzi e, presenta le interviste a persone che hanno lavorato con varie mansioni all’interno dell’Ospedale psichiatrico di Siena.Francesca Vannozzi, di formazione medica, è docente di Storia della Medicina presso l’Università di Siena. Storia assistenziale e ospedaliera, storia della facoltà medica in Italia, storia della malattia mentale e dell’istituzione manicomiale, storia del patrimonio storico-scientifico, con particolare riguardo all’ambito sanitario, sono i temi della sua attività di ricercatrice, ai quali si aggiunge la museologia scientifica sul versante dei musei di strumentaria medica. Oltre duecento i lavori pubblicati in riviste e in volumi di argomento storico-medico.