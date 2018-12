Alla Corte dei Miracoli la presentazione dell’ultimo romanzo di Alberto Prunetti

Lo scrittore sarà alla Palazzina Livi per parlare di “108 metri. The new working class hero”

Venerdì 7 dicembre, alle 19, l’associazione Corte dei Miracoli (via Roma 56, Siena) inaugura il nuovo ciclo di presentazioni editoriali con il romanzo “108 metri. The new working class hero” di Alberto Prunetti, edito da Laterza. Una storia di emigrazione italiana nel Regno Unito. Altro che ‘cervelli in fuga’: qui si parla dei sotterranei, dalle pulizie dei bagni a Bristol a una mensa scolastica nel Dorset, fino a una pizzeria di turchi che si fingono napoletani. Sullo sfondo la Brexit e una classe operaia impoverita che cerca il proprio orgoglio. Tra risse, birre e calcio, personaggi di vecchi romanzi si rincarnano nelle cucine d’Oltremanica mentre il fantasma della Baronessa Thatcher perseguita il protagonista. Fino al ritorno in un’Italia dove le acciaierie di Piombino, quelle delle rotaie di 108 metri, rimangono come torri arrugginite a sfidare il cielo terso della Toscana.Alberto Prunetti è uno degli scrittori più apprezzati del panorama letterario italiano. Dopo Amianto, libro vincitore del Premio scrittore Toscano dell'anno, del Premio città di Siena, finalista al Premio Chianti Narrativa e al Premio Pozzale-Russo, che raccontava la storia del padre operaio ucciso da un lavoro nocivo, Prunetti, con questo ultimo lavoro, racconta con toni eroicomici, le vicende della nuova emigrazione italiana in Inghilterra. Prendete 1/3 de L’isola del tesoro di Robert Louis Stevenson, 1/3 di Riff-Raff di Ken Loach, 1/3 di vernacolo toscano. Mescolateli insieme, shakerate con grazia rude i giunti della sintassi. Otterrete un cocktail esplosivo che altera la vostra percezione. Un’epica stracciona scritta dai piani bassi della vita. Un vecchio cuoco tossico uscito da un libro d’avventure, uno stasatore di cessi innamorato della lirica e un anziano attore shakespeariano lobotomizzato, con un corredo di giovani assistenti dediti a piccoli crimini e decisi a sopravvivere in ogni modo a mille guai. Questa è la banda che condivide vita, avventure e lavoro con un italiano emigrato in Inghilterra.