''La Vita a Colori'', a Siena la mostra fotografica di Stefano Marsili Libelli

Venerdi 7 dicembre, presso il negozio Mohsen in via Pantaneto 128/130 Siena, sarà inaugurata la nuova mostra del fotografo Stefano Marsili Libelli. La mostra, intitolata "La Vita a Colori", durerà fino al venerdi 11 gennaio 2019. Vernissage e inaugurazione: venerdi 7 dicembre 2018 dalle ore 19:30 fino alle ore 22:00."Viviamo immersi nel Colore. Ciò che rende vibrante la nostra vita è proprio il Colore. Riceviamo dal mondo stimoli di Colore e proiettiamo in Colore i nostri stati d’animo, le nostre passioni, le nostre paure, i nostri sogni. E allora perché rinunciare a questa componente fondamentale del nostro mondo, esteriore ed interiore? Anche se gli inizi sono stati in bianco e nero, con l’avvento del digitale, si sono aperti orizzonti inaspettati di creatività, specialmente per la foto naturalistica e di paesaggio – le mie favorite - ma anche la ritrattistica ha sviluppato nuove dimensioni rispetto al bianco/nero, ora riservato ad espressività particolari. Le immagini della mostra coprono i miei principali campi di interesse, dal paesaggio, al birdwatching, alle foto di eventi particolari, come la cattura delle movenze della danza. In ogni caso forma e colore sono per me due aspetti complementari ed irrinunciabili per descrivere situazioni e stati d’animo, che spero di riuscire a trasmettere attraverso le immagini. Sono particolarmente grato alla compagnia di danza rinascimentale La Vita Nova per la loro amicizia e per le tante occasioni di catturare le loro meravigliose figure".