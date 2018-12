Chiusura temporanea della Pinacoteca nazionale di Siena per urgenti lavori agli impianti e per interventi di manutenzione straordinaria

Nessun trasferimento delle opere d'arte del museo

Il Polo museale della Toscana informa della necessità di chiudere temporaneamente la Pinacoteca Nazionale di Siena a partire dal 17 dicembre 2018. La chiusura è imposta dalla esigenza di realizzare urgenti lavori all’impianto di riscaldamento e altri interventi di manutenzione straordinaria, in particolare per rinnovare i servizi igienici e per migliorare la sicurezza del percorso museale, nelle sale di Palazzo Buonsignori Brigidi, sede naturale e privilegiata del museo sin dal 1932. Non è previsto alcun trasferimento delle opere d'arte del museo in altre sedi, se non per prestiti già concessi a mostre, come già sancito dal vincolo di inscindibilità tra palazzo e collezioni d’arte dettato dal decreto di regificazione del 1931.“La chiusura temporanea della Pinacoteca – dichiara il Direttore del Polo museale della Toscana - è una misura necessaria poiché in questo momento, a causa di un guasto ingente alla caldaia, non possono essere garantite le condizioni di benessere ambientale per il pubblico e per il personale in servizio. E’ stata organizzata in contemporanea l’apertura al pubblico di altre sedi museali senesi del Polo museale, Palazzo Chigi alla Postierla e la Chiesa della Madonna delle Nevi, secondo orari che verranno presto diffusi, in modo da offrire ai visitatori e ai cittadini di Siena una possibile alternativa di visita a luoghi solitamente non aperti al pubblico. La riapertura della Pinacoteca avverrà al completamento dei lavori e la data verrà comunicata non appena acquisiti i necessari dati tecnici.”