''La Luna, la cometa Wirtanen e il profondo cielo'', aperto al pubblico l'osservatorio di Montarrenti

Alle ore 21:30 di venerdì 14 dicembre, l’Osservatorio Astronomico di Montarrenti sarà aperto al pubblico per una serata osservativa particolare: sarà infatti possibile osservare la cometa Wirtanen, ribattezzata ormai "la cometa di Natale" che raggiunge il suo massimo proprio in questi giorni. Al quadretto natalizio si aggiunge anche l'ammasso "Presepe" nel Cancro.Durante la serata sarà possibile anche apprezzare la Luna al primo quarto, coi suoi crateri, e molti oggetti del profondo cielo come la grande nebulosa di Orione.Serata gratuita ma su prenotazione da effettuare on line al link: http://www.astrofilisenesi.it/montarrenti/mont-visite.asp oppure inviando un messaggio WhatsApp al 3472874176 (Patrizio) o ancora un sms al 3482650891 (Giorgio). Serata non effettuata in caso di maltempo, si consiglia un abbigliamento pesante per stare all'aperto nelle ore notturne.