Al conservatorio Franci masterclass di canto con Elizabeth Norberg-Schulz

Da giovedì 13 a sabato 15 dicembre il conservatorio senese ospita uno dei soprano di fama mondiale

A scuola di canto lirico al Franci. Da giovedì 13 a sabato 15 dicembre il Conservatorio senese organizza la Masterclass di canto lirico e musica vocale da camera Elizabeth Norberg-Schulz. La Masterclass di tre giorni, fa parte del progetto Erasmus e si svolgerà nell’aula Multimediale nella sede dell’istituto Franci, in Prato Sant’Agostino. L’approfondimento è rivolto agli studenti della classe di canto del Franci ed è aperta gratuitamente a tutti gli appassionati che vogliano partecipare come uditori e agli alunni dei Conservatori della Toscana.Il programma. La Masterclass dedicata al canto lirico e alla musica vocale da camera si aprirà giovedì 13 dicembre con un doppio appuntamento dalle ore 12 alle 14 e dalle ore 15 alle 19. L’approfondimento proseguirà venerdì 14 dicembre, sempre al Conservatorio Franci, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Il focus si concluderà sabato 15 dicembre dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. Per l’occasione il Conservatorio senese ospiterà Elizabeth Norberg-Schulz, soprano con alle spalle una lunga carriera, che ha cantato nei più prestigiosi teatri internazionali, diretta da Maestri che hanno lasciato il segno nella musica degli ultimi decenni, come Kleiber, Muti, Maazel. Insegna in molti corsi di perfezionamento in tutta Europa è spesso in giuria dei più importanti Concorsi lirici internazionali. È docente di canto presso l’Università di Stavanger.