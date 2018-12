Radio Magica: molto più di una radio

Terzo appuntamento accessibile de I Venerdì del Pendola organizzati da MPDFonlus

Elena Rocco e Livia De Paolis raccontano un'avventura iniziata nel 2012 all’Università Ca’ Foscari di Venezia dal sogno di una mamma che desiderava creare una radio speciale

Venerdì 14 dicembre dalle 15,30 alle 17,30 tornano i Venerdì del Pendola, ciclo di incontri di promozione della lingua dei segni e della cultura sorda organizzato da MPDFonlus con il patrocinio di ENS – Sezione Provinciale Siena.Che cos’è Radio Magica? Com’è nata? E perché? Elena Rocco, fondatrice e Segretario generale di Fondazione Radio Magica onlus e Livia De Paolis, interprete Lis, racconteranno un progetto speciale, un’avventura iniziata nel 2012 all’Università Ca’ Foscari di Venezia, dal sogno di una mamma che voleva creare una radio speciale per ascoltare storie e musica dedicate ai bambini e ai ragazzi, partendo da libri pubblicati, da testi teatrali e addirittura da quadri.Un’idea pensata fin da subito in un’ottica inclusiva: doveva essere per tutti, quindi anche per chi non può sentire, grazie alla LIS (Lingua dei Segni italiana).Oggi Fondazione Radio Magica offre servii educativi in tutta Italia, con laboratori di radio education e incontri per promuovere l’ascolto a 360°. Oltre agli audio-racconti, ogni mese pubblica nel suo sito e su YouTube un video-racconto in LIS tratto da un albo illustrato o da un racconto dedicato a un’opera d’arte.Di recente ha inaugurato un nuovo progetto: impariAMO LIS per imparare la LIS grazie a video-racconti tratti da libri d’autore con uno speciale tutorial-gioco.L’esperienza di Radio Magica conferma che la LIS non è utilizzata soltanto da persone sorde: sempre più spesso sono coinvolti anche bambini e bambine udenti che, imparando la LIS, acquisiscono migliori competenze comunicative e sociali.L’incontro sarà come sempre a ingresso libero, verrà garantito un servizio di interpretariato italiano /Lingua dei Segni italiana e si terrà presso la sede di MPDFonlus in via Tommaso Pendola, 37 a Siena.Per informazioni info@mpdfonlus.comIl programma completo dei Venerdì del Pendola è disponibile sul sito di MPDFonlus a questo link: http://bit.ly/VenerdidelPendola_programma