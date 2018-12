''Nina Sente'', a Siena incontro con l'autrice Claudia De Lillo

L’associazione culturale LogoSiena organizza venerdì 14 dicembre alle ore 18 presso la Libreria Becarelli - viale Mameli 16 a Siena - un incontro con Claudia De Lillo, alias “Elasti”, autrice del libro “Nina sente”. L’iniziativa sarà presentata da Matteo Borsi, direttore di RadioSienaTV.Claudia de Lillo, autrice del blog Nonsolomamma.com, giornalista di una popolare rubrica su D-la Repubblica delle Donne magazine del quotidiano La Repubblica, conduttrice ed autrice dal 2014 di Caterpillar AM, in onda tutte le mattine su RaiRadio2 e presentatrice della rubrica Rassegnata Stampa il giovedì ad Unomattina Rai1, illustrerà il suo nuovo libro: una commedia sociale in cui si staglia la figura di Nina, una piccola grande donna schierata contro la macchina del potere e del denaro. “Nina sente” è il quinto libro della scrittrice edito da Mondadori.