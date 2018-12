SMS Live, presentazione del volume ''Storia di Siena'' di Mario Ascheri

Giovedì 13 dicembre, alle ore 17, presso la Sala Sant’Ansano del Santa Maria della Scala, in occasione di SmsLive, presentazione della riedizione di "Storia di Siena" di Mario Ascheri.La pubblicazione, riproposta dopo 5 anni dalla prima edizione nella bella collana delle città italiane della Biblioteca dell'Immagine di Pordenone, verrà discussa con l’Autore da Pino di Blasio e Marco Falorni.Il libro, apparso a fine 2013 aggiornato ai risultati delle elezioni amministrative che videro l'ascesa di Bruno Valentini, non fu oggetto di particolare attenzione a suo tempo. La città era ancora stordita dalla vicenda drammatica di David Rossi e dalla crisi del MPS entro il contesto politico in cui si era svolta la vicenda amministrativa di Franco Ceccuzzi e del commissario governativo.Non si colse in quella contingenza che il libro era una riflessione di lungo periodo sulla storia della città. Non un libro sugli eventi, su questo o quel dettaglio, ma sui dati di fondo della storia senese, caratterizzata dalla straordinaria importanza del momento associativo, comunitativo, in ogni tempo, e non solo per le contrade.Il largo ceto dirigente ha sempre avuto in passato una composizione variegata che ha consentito una vitalità altrove sconosciuta. Lo attestano i grandi fenomeni religiosi (da s. Caterina agli eretici illustri) e l'arte maggiore e minore, accompagnata da un artigianato d'alto livello che fino a tempi recenti ha dato una facies smart alla città, sempre sentita da tutti come una 'capitale', attuale o ex, sensibile al tema del'onore, del prestigio, dell'eccellenza.Siamo quindi non a una cronaca analitica, ma a un ripensamento complessivo sulla storia di Siena. E infatti Ascheri ha riveduto alcuni snodi fondamentali di storia senese in modo innovativo: dalle origini del Comune a Montaperti, dalla natura del governo dei Nove ai caratteri della crisi della Repubblica, senza indulgere nei dati militari ormai purtroppo da tempo ben conosciuti. Altre novità riguardano le origini delle contrade e il grande problema della nobiltà di Siena, irrobustita da un gruppo di famiglie già 'popolari' che hanno connotato fortemente l'identità culturale della città come città 'nobile', eccezionale, e non per nulla riconosciuta sito Unesco.