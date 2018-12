La ''cometa di Natale'' Wirtanen all'osservatorio astronomico dell'Università di Siena

Sabato 15 dicembre dalle ore 21 si svolgerà un'apertura straordinaria dell’Osservatorio Astronomico dell'Università di Siena per una serata dedicata alla cometa 46P/Wirtanen, la cometa di Natale.Dopo un'introduzione in aula, i partecipanti saranno invitati a uscire all'aperto dove potranno guardare la cometa coi telescopi dell'Osservatorio.Nell'occasione sarà possibile visitare la cupola che ospita l'Osservatorio e conoscere gli strumenti disponibili e le attività che vi si svolgono. Per la visita dell'osservatorio i partecipanti saranno suddivisi in gruppi. La partecipazione all'evento è gratuita, senza prenotazione, e aperta a chiunque sia interessato.L'evento su Facebook: https://www.facebook.com/events/671414063252564/