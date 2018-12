''Racconto di un restauro'', visita guidata al Duomo di Siena con gli studenti del liceo artistico ''Duccio di Buoninsegna''

Sabato 15 dicembre, dalle ore 10:30 fino alle ore 15:30, gli studenti della classe V A del Liceo Artistico “Duccio di Buoninsegna” di Siena saranno disponibili ad accompagnare i visitatori della cattedrale senese all’interno di un percorso guidato che svelerà e racconterà i più recenti restauri effettuati all’interno del duomo. “Racconto di un restauro“ è un progetto interdisciplinare che ha visto i ragazzi della sezione di architettura lavorare insieme utilizzando i metodi e gli strumenti acquisiti nelle diverse discipline, dall’indagine storica a quella storico artistica e architettonica, all’interno di un cantiere d’eccezione, quello dell’Opera Metropolitana.Grazie alla gentile collaborazione dell’Opera del Duomo i ragazzi hanno potuto consultare l’archivio storico e le pubblicazioni relative ai più recenti restauri, osservare con occhi attenti il risultato degli interventi fatti ed evidenziare quanto di nuovo e di originale è emerso.Un’occasione unica dunque, in cui è stato possibile passare dallo studio delle carte e dalla lettura dei rilievi all’osservazione dell’opera nella sua ritrovata originalità.Nella veste di ‘guide per un giorno’ i ragazzi saranno quindi lieti di raccontare a tutti coloro che interverranno il frutto della loro curiosità e delle loro scoperte.Per partecipare ai tour guidati è sufficiente recarsi in biglietteria, ritirare il ticket gratuito e chiedere informazioni relativamente al progetto “Racconto di un restauro”-