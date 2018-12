Restaurata tabula lignea del '400 con il contributo del Soroptimist International Club di Siena

Il Soroptimist International Club di Siena lo scorso sabato 15 dicembre alle ore 11, presso la Sala Sant’Ansano del Complesso Museale del Santa Maria della Scala, ha organizzato la presentazione del restauro che il Club ha sostenuto e fortemente voluto, in collaborazione con il professor Alessandro Bagnoli della Soprintendenza delle Belle Arti.Nello specifico dell’iniziativa, si è trattato del restauro di una tabula lignea dipinta, raffigurante una “Madonna col Bambino” a cornice di una tabella con iscrizioni su pergamena, opera da attribuire al pittore senese del secolo ‘400 Guidoccio Cozzarelli; tale dipinto è stato scoperto, con la guida del professor Bagnoli, da un giovane allievo dell’Università di Siena, Raffaele Marrone, che ha così potuto preparare la tesi triennale anche su tale opera.L’impegno del Club è rappresentato sia dal sostenere e rendere possibile il lavoro del giovane laureato sia dal fatto che l’opera restaurata sarà poi esposta nel Polo Museale del Santa Maria della Scala stesso, assumendo così una connotazione culturale di rilievo per la città tutta.Veramente tante le persone intervenute alla presentazione del restauro e molto l’interesse suscitato nel pubblico sia dai relatori durante la conferenza, che dai restauratori quando suddivisi a piccoli gruppi i presenti hanno potuto ammirare l’opera da vicino, esposta direttamente in sala con il supporto di un cavalletto. L’evento è stato realizzato in collaborazione con il Santa Maria della Scala.