In caso di cielo sereno sabato 2 marzo si terrà a Siena una serata osservativa con l'Unione Atrofili Senesi. L'appuntamento è alle 21.30 presso Porta Laterina da dove sarà raggiunta a piedi la Specola "Palmiero Capannoli" per osservare il cielo di marzo, ottimo per quanto riguarda le galassie.Con la Luna quasi nella fase di Nuova sarà anche più comodo osservarle, iniziando da quelle del Leone e proseguendo con quelle contenute nella Vergine e nella Chioma di Berenice.Per il pubblico è obbligatoria la prenotazione dal sito www.astrofilisenesi.it oppure telefonando al 3388861549 (Davide), anche in caso di tempo incerto. Nell'occasione sarà anche possibile associarsi all'UAS per il 2019 e vivere così da vicino la passione per il cielo.