La caccia al tesoro dedicata a Leonardo chiude la rassegna ''Giardini Segreti'' alla Biblioteca degli Intronati

Con "Enigmi, Luoghi e Giardini Segreti", in programma sabato prossimo 4 maggio alle ore 11, termina la rassegna ideata dalla biblioteca di Siena e curata da PromoCultura, Eda Servizi e Topi Dalmata, che ha animato, con letture animate e laboratori, il sabato dei bambini dallo scorso settembre fino ad ora.L’incontro, che come di consueto, si terrà negli spazi della Biblioteca Comunale degli Intronati (via della Sapienza, 3), rivolto ai bambini dai 3 ai 10 anni, e, in questa occasione, sarà curato da tutti e tre i soggetti proponenti. Per celebrare Leonardo da Vinci, a 500 anni dalla sua scomparsa, verrà organizzata una grande caccia al tesoro, dove il libro sarà allo stesso tempo indizio e piacevole intrattenimento, per stimolare i piccoli partecipanti alla scoperta della biblioteca tramite i racconti e le fiabe del grande genio del Rinascimento.La partecipazione è gratuita (massimo 25 partecipanti) con prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0577 292636, in fascia oraria 9/19, oppure scrivendo una e-mail a biblioteca@biblioteca.comune.siena.it, verificando la risposta di conferma.