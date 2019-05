''Prima del concerto'': Francesco Oliveto guida all’ascolto del concerto di Mario Brunello, ultimo della stagione del Politeama

Venerdì 3 maggio alle 18.00 presso l’Auditorium AccaBì di Poggibonsi

Un’iniziativa della Scuola di Musica con l’Associazione “la Scintilla” e la Fondazione ELSA

Una nuova iniziativa, una sorta di prova di quello che potrebbe avvenire il prossimo anno durante la stagione concertistica del Politeama, questo è “Prima del concerto”, la guida all’ascolto attivo che Francesco Oliveto, compositore e docente di musica, terrà, venerdì 3 maggio alle ore 18:00 presso l’Auditorium AccaBì di Poggibonsi, in vista del concerto del prossimo 6 maggio al Teatro Politeama, che vedrà come protagonista il celebre violoncellista Mario Brunello, sia in veste di solista che di direttore dell’Orchestra della Toscana, con musiche di Arenskij e Rubinstein. L’idea è quella di avvicinare quante più persone vorranno all’appuntamento musicale in modo non nozionistico, ma interattivo e divertente, creando, attraverso un linguaggio semplice e diretto, una consapevolezza che renda pienamente godibile il concerto e i suoi riti.Francesco Oliveto insegna composizione per immagini, armonia, storia della musica e informatica applicata alla musica presso scuole di musica, licei musicali e università. Le sue composizioni sono eseguite all’interno di prestigiose rassegne di musica contemporanea sia in Italia che all’estero. Ha composto numerose musiche per film, documentari, dvd didattici, spot pubblicitari e spettacoli teatrali.Iniziativa della Scuola Pubblica di Musica con Associazione La Scintilla e Fondazione ELSA. Ingresso libero.