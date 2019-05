Dalla Fortezza Medicea a piazza del Mercato, il ''Bandini'' rivive lo sguardo su Siena di Cassola

E’ l’itinerario nell’ambito del progetto realizzato dalle classi quinte dell’Istituto Bandini e del Liceo Classico Pilo Albertelli di Roma e finanziato dalla Fondazione Mps

Dalla Fortezza Medicea per uno sguardo dall’alto di Siena al Museo del Valdimontone, passando attraverso Piazza del Campo, Piazza del Mercato, l’Orto de’ Pecci e il Museo del Valdimontone. E’ stato questo l’itinerario della passeggiata sulle orme del giornalista e scrittore Carlo Cassola fatto venerdì 3 maggio da 60 studenti senesi e romani delle classi quinte dell’Istituto Bandini e del Liceo Classico Pilo Albertelli di Roma (frequentato dallo stesso Cassola), accompagnati dai rispettivi referenti e dirigenti scolastici.La passeggiata è stata organizzata nell’ambito del progetto realizzato dagli studenti e finanziato con il bando della Fondazione Mps SIENAindivenire 2018 per la valorizzazione dei luoghi identitari. Nell’Anno europeo del patrimonio culturale nel quale tutti i cittadini dell’Unione sono chiamati a essere parte attiva scoprendo, condividendo e raccontando come le diverse identità nazionali si uniscano attraverso la condivisione dei beni culturali, l’Istituto d'Istruzione Superiore “Sallustio Bandini” di Siena, si è proposto di dare un contributo specifico e originale, coinvolgendo la popolazione studentesca residente e non residente nel senese, valorizzando e scoprendo i luoghi identitari e programmando attività culturali che contemplino l'utilizzazione di nuove tecnologie in sintonia con l'indirizzo di studi dell'Istituto sulle tracce dei percorsi letterari di Cassola.Oltre alla passeggiata il progetto prevede anche una attività multidisciplinare di ricerca, realizzazione grafica e multimediale realizzata dagli studenti. L'Istituto Bandini ha svolto il progetto in sintonia con gli indirizzi di studio offerti: economico, turistico/europeo e tecnologico realizzando la grafica di immagine coordinata relativa ai luoghi cassoliani del senese e una brochure che è stata consegnata nella giornata di venerdì ai “colleghi” romani e alla Fondazione Mps.A fine maggio saranno gli studenti del Bandini ad andare nella Capitale per visitare i luoghi romani di Cassola.