Al Museo di Storia Naturale dell'Accademia dei Fisiocritici, adunanza scientifica e apertura straordinaria

Lunedì 6 maggio prima adunanza scientifica aperta a tutti con lettura magistrale del professor Pietro Lupetti

La prima delle due "adunanze scientifiche" dell'anno all'Accademia dei Fisiocritici di Siena si apre a tutti gli interessati il 6 maggio dalle ore 16. Sarà preceduta dalla lettura magistrale del professor Pietro Lupetti del Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università di Siena sul tema: "Traffico ciliare e trasporto intraflagellare: una macchina molecolare complessa nelle cellule eucariotiche". Seguiranno, a partire dalle 17, quattro brevi comunicazioni scientifiche di studiosi dell'ateneo senese, su varie tematiche di area biologico-medica secondo il programma, scaricabile insieme alla locandina, all'indirizzo https://www.fisiocritici.it/images/pdf/Eventi/2019/PROGRAMMA_ADUNANZA_6.05.2019.pdf Ogni comunicazione ha a disposizione dieci minuti per l'esposizione e cinque minuti per domande e risposte. Presiedono l'adunanza la professoressa Lucia Ciccoli, sovrintendente alla stampa nel Consiglio direttivo dell'Accademia dei Fisiocritici e la professoressa Luana Ricci Paulesu, consigliera e co-editor in chief della rivista online “Journal of the Siena Academy of Sciences” che pubblica i contributi presentati.Per l'occasione il Museo di Storia Naturale dell'Accademia dei Fisiocritici sarà aperto anche al pomeriggio, dalle 15 alle 19, come sempre a ingresso libero."Il titolo della lettura magistrale, che può apparire misterioso per i non addetti ai lavori - afferma il professor Lupetti - si riferisce in realtà ad un argomento che ci riguarda tutti perché interessa i meccanismi di funzionamento delle cellule del nostro corpo. Se "ciglia" e "flagelli", due termini intercambiabili, sono da tempo descritti nella storia della biologia cellulare, solo recentemente si è accesa l'attenzione della comunità scientifica internazionale sulle molteplici funzioni delle ciglia che si proiettano verso l’esterno delle cellule come piccolissime antenne. Aver capito la loro funzione di propulsori delle cellule, come ad esempio per la coda degli spermatozoi o per spingere i fluidi corporei della trachea e delle tube di Falloppio o la loro funzione di sensori in grado di percepire stimoli esterni e controllare la divisione delle cellule con implicazioni ormai dimostrate nello sviluppo embrionale e nei tumori, ha significato la possibilità di identificare molte patologie umane correlate proprio a disfunzioni delle ciglia".La lettura magistrale percorrerà le tappe principali di questi studi iniziati dal professor Joel Rosenbaum della Università di Yale e oggi portati avanti anche dal gruppo di ricerca coordinato dal professor Lupetti, in stretta collaborazione con il professor Rosenbaum, utilizzando le più recenti tecnologie di microscopia elettronica e modellistica 3D computerizzata.