Giornata internazionale dei Musei: aperture straordinarie e iniziative a Siena per la valorizzazione della cultura

Approvata dalla giunta comunale di Siena la delibera che prevede, per la 18ª edizione della campagna “Amico Museo” in occasione della Giornata Internazionale dei Musei, il 18 maggio, l’apertura straordinaria, ad ingresso gratuito, del Museo Civico, del complesso museale Santa Maria della Scala e del Museo dell’Acqua, dalle 21 alle 24, e una serie di iniziative ad hoc per la valorizzazione della cultura che coinvolga adulti e bambini, cittadini e turisti. Un’occasione per educare al bello, facendo scoprire i tesori, spesso nascosti di Siena, spalancando le porte dei luoghi simboli della città.E per questo la decisione di aderire alla tematica “Il museo creativo: dalla tradizione al futuro”, sempre nell’ambito di “Amico museo”, con un ricco programma di eventi dal 12 al 30 maggio. In calendario, domenica 12 alle 16, il primo appuntamento: “Santa Maria sempre alla Moda”, visita e laboratorio didattico per grandi e piccini al complesso museale (bambimus@comune.siena.it - 0577 534530).Sabato 18 sempre al S. Maria della Scala, alle 21.15, visita guidata su prenotazione (bambimus@comune.siena.it - 0577 534530) alla mostra: “Dürer, Attdorfer e i maestri della collezione Spannocchi di Siena”. Il giorno successivo, 19 maggio, alle 16, visita guidata per adulti “Alla scoperta del contemporaneo al Santa Maria della Scala”.Mentre, il 23, inaugurazione alle 18 alla Fototeca e Biblioteca G. Briganti dell’allestimento “Musica scolpita. Interpretazione tridimensionale di movimenti barocchi”. E, alle 17 del giorno seguente (24 maggio), nella Sala del Mappamondo al Museo Civico, presentazione del quarto volume Il cantiere della Maestà. Indagini sulla bottega di Simone Martini, della collana “Quaderni del Museo Civico”.Il 30 Maggio alle 20,30 visita guidata a più voci su prenotazione "Tra terra e acqua al SMS" (Tel. 0577 286300).