Premio letterario Chianti, la finale nel ''Giardino di Zago'' a Greve in Chianti

E' programmata per sabato 18 maggio, alle ore 17, nel "Giardino di Zago", in via della Montagnola 179, a Greve in Chianti, la cerimonia finale con le votazioni dei 350 giurati del Premio letterario Chianti.I cinque autori finalisti della XXXII edizione del Premio sono: Carlo Carabba (Come un giovane uomo, ed. Marsilio), Valentina Farinaccio (Le poche cose certe, Mondadori), Lia Levi (Questa sera è già domani, E & O), Massimo Maugeri (Cetti Curfino, La nave di Teseo) e Rosella Postorino (Le assaggiatrici, Feltrinelli).Gli autori finalisti hanno incontrato in cinque Comuni del territorio chiantigiano fiorentino e senese la giuria popolare di 350 lettori (con il coinvolgimento delle biblioteche locali), in incontri che si sono tenuti di sabato in località del Chianti fiorentino e senese.