''Leonardo da Vinci e i Melzi: arte, scienza e mecenati'', conferenza di Katia Ferri Melzi d'Eril a Siena

Accademia dei Fisiocritici, martedì 14 maggio ore 17.00. Apertura straordinaria pomeridiana del Museo di Storia Naturale

"Leonardo da Vinci e i Melzi: arte, scienza e mecenati" è il titolo di una conferenza in programma all'Accademia dei Fisiocritici il 14 maggio alle ore 17 in occasione dei cinquecento anni della morte del genio toscano. A tenerla è Katia Ferri Melzi d'Eril che appartiene all'illustre famiglia di mecenati di Leonardo e presiede l'associazione culturale Arena Media Star di Pavia, organizzatrice dell'incontro insieme all'Accademia senese. L'iniziativa partecipa alla manifestazione regionale Amico Museo per la tematica "Leonardo da Vinci, genio creativo" e per l'occasione il Museo di Storia Naturale dell'Accademia dei Fisiocritici sarà aperto anche al pomeriggio dalle 15 alle 19.Leonardo, amico di Gerolamo Melzi capo della difesa di Milano, fu ospitato più volte nelle case dei Melzi a Milano e a Vaprio d’Adda dal 1487 al 1516. Francesco Melzi, figlio di Gerolamo, consigliere ducale, amico e mecenate di Leonardo, accompagnò il Maestro ormai anziano a Roma e ad Amboise amministrando i suoi beni e i suoi scritti. Nel 1521 riportò integralmente in Italia gli scritti di Leonardo e li conservò gelosamente per oltre 50 anni, organizzando filologicamente le 13 mila pagine contenenti disegni e invenzioni, rebus musicali, disegni anatomici, progetti di bonifica, macchine civili e militari.Il nucleo familiare a cui afferisce Katia Ferri, moglie di Giulio Melzi d’Eril, conserva oggi a Vaprio d’Adda la rinascimentale Villa Melzi, l’unica opera di architettura privata con interventi di Leonardo da Vinci, documentati nel Codice Atlantico. Alla conferenza sarà possibile acquistare una riedizione speciale del libro “Viaggio con Leonardo” della professoressa Katia Ferri Melzi, i cui proventi finanziano laboratori per bambini su Leonardo organizzati da Arena Media Star.Katia Ferri Melzi d’Eril dei Duchi di Lodi, contessa di Magenta, è laureata in Scienze economiche e aziendali, giornalista professionista, scrittrice, autrice e regista televisiva. Nata a Poggibonsi nel 1962, vive a Belgioioso in provincia di Pavia dove dal 2004 insegna comunicazione d’impresa all’Università.