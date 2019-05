''Chiesa e città nel Medioevo'', se ne parla a San Lucchese

Domenica 19 maggio nella biblioteca del convento ultima conferenza promossa dalla Società Storica della Valdelsa nell’ambito del ciclo “Di medioevo in medioevo”

“Chiesa e città nel Medioevo. Un tema storiografico classico e il caso complesso di Poggibonsi fra XII e XIII secolo”. Questo il titolo e l’argomento della prossima conferenza promossa dalla Società Storica della Valdelsa. L’incontro si svolgerà domenica 19 maggio alle 11,30 nella biblioteca del convento di San Lucchese, in occasione dell’assemblea dei Soci 2019. A tenere la conferenza, aperta a tutti gli interessati, sarà il professor Mauro Ronzani dell’Università degli Studi di Pisa.L’iniziativa, patrocinata dal Comune, chiude il ciclo di conferenze della Società Storica della Valdelsa iniziato nel 2018 sul tema “Di medioevo in medioevo” incentrato su forme ed espressioni del medioevo storico e del ‘medioevo reinventato’. Un tema sviluppato in maniera coerente allo statuto della Società stessa che si pone l’intento di studiare e divulgare a livello scientifico argomenti di carattere territoriale e generale inerenti alla storia, all’arte, all’antropologia, alla sociologia eccetera tramite l’intervento di specialisti, studiosi e ricercatori accreditati, ai fini della valorizzazione culturale e della promozione umana.