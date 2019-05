''DeclinAZIONE'': 32 giovani fotografi presentano le loro opere

A Siena successo del concorso dedicato alla fotografia concettuale riservato agli studenti e promosso dall’associazione FotograficaMente Siena con il Comune di Siena

Sono 32 i giovani artisti che hanno partecipato al concorso nazionale dedicato alla fotografia concettuale “DeclinAZIONE”, riservato agli studenti delle scuole superiori e delle università italiane.Cresce l’attesa per i nomi dei 3 vincitori che saranno svelati a Siena domani, sabato 18 maggio, alle ore 18.00 negli spazi di Palazzo Patrizi (via di Città, 75) dove contestualmente alla premiazione, verrà inaugurata la mostra dedicata ai partecipanti al concorso e avrà luogo una tavola rotonda a cui prenderanno parte il giornalista e scrittore Massimo Biliorsi, l’artista Sara Cafarelli, il giornalista Vincenzo Coli e Gigi Lusini fotografo e art director.Oltre 70 le opere presentate, che hanno impegnato non poco la giuria composta da Mauro Agnesoni (membro esterno) della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche FIAF e Luciano Valentini, Andrea Lensini, Lucia Lungarella, Gianfranco Bernardo, Gigi Lusini dell’associazione FotograficaMenteSiena che riunisce fotografi che hanno al loro attivo percorsi artistici e professionali importanti e si prefigge di diffondere il concetto di “fotografia consapevole”.L’iniziativa, promossa da FotograficaMente Siena con il Comune di Siena ha impegnato i ragazzi a “fare foto” interpretando e filtrando con la “mente accesa” quello che si guarda, si vede, si pensa. I partecipanti sono stati invitati prima a immaginare e a studiare lo scatto fotografico, poi a realizzarlo. Un’occasione per riflettere sull’universo delle relazioni, all’insegna del confronto e della crescita.La mostra resterà aperta fino al 31 maggio ad ingresso libero. Orario 10-12 / 15-18.