All'Università per Stranieri una notte dedicata alla poesia in tutte le lingue del mondo

Una maratona oratoria in versi declamati in tutte le lingue del mondo. Mercoledì 22 maggio all’Università per Stranieri di Siena torna la Notte della Poesia che festeggia la decima edizione con un appuntamento speciale che vedrà salire sul palcoscenico cantori di 25 Paesi: dal tedesco all’arabo, dal cinese al persiano, dal giapponese al coreano, al ladino, al mongolo, fino ad arrivare al dialetto napoletano, alla lingua maori, al greco, all’inglese, allo spagnolo, al russo, al turco, al francese, e altre ancora. Una notte speciale che partirà alle 21 per andare avanti fino alla mezzanotte accompagnata dalle note dei musicisti del Siena Jazz, da cantanti africani e del vicino oriente, e da una esibizione di tango argentino."La Notte della Poesia, fin dalla prima edizione, è un evento di grande bellezza, un momento di incontro e di scambio tra culture, lingue, comportamenti in apparenza diversi – spiega il professor Maurizio Spagnesi, ideatore della manifestazione -. Ciò che più affascina è la consapevolezza che, al di là delle varie espressioni, nel fondo dell’animo umano si muovono le stesse emozioni, gli stessi sentimenti, gli stessi desideri e le stesse paure. La struttura umana profonda, in altre parole, è universale, e trova nella poesia e nella musica due meravigliose manifestazioni. Invitiamo tutti a partecipare a questa magia, che ogni anno, e soltanto per una sera, si rinnova all'Università per Stranieri".Per l’edizione 2019, per la prima volta, a latere della Notte della Poesia, negli spazi adiacenti all’aula magna dell’Ateneo verrà allestita una esposizione di opere artistiche realizzate dagli studenti, oltre a testi poetici del MeP (Movimento per l’emancipazione della Poesia).Lo staff organizzativo, guidato dallo stesso Spagnesi, è composto da Martina Bellinzona, Cecilia Valenti, Carlotta Baraldi, Ibraam Gergis Mansour, Maria Baffetti, Matteo D’Amico, Benedetta Segreto, Essia Haddad.L’appuntamento è inserito nel cartellone del Festival Siena Città Aperta ai giovani, promosso dall’assessorato alle Politiche Giovanili, Fondazione MPS, Università degli Studi di Siena e Università per Stranieri di Siena, con il supporto di Vernice Progetti Culturali.La Notte della Poesia si svolge nell’Aula Magna dell’Università per Stranieri (piazza Rosselli 27/28) e l’ingresso è libero. Per chi non può essere presente alla serata, ma non si vuole perdere lo spettacolo, è possibile seguire la diretta live dell’evento, collegandosi dalle ore 21 a uno dei seguenti link: live.unistrasi.it