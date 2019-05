''La Vergine e le costellazioni estive'', serata osservativa a Montarrenti

Come ogni secondo e quarto venerdì del mese, la sera del 24 maggio alle ore 21.30 l’Osservatorio Astronomico di Montarrenti (Sovicille) sarà aperto al pubblico per una serata dedicata al cielo del periodo.Insieme all'Unione Astrofili Senesi sarà possibile osservare oggetti come galassie e ammassi stellari delle costellazioni tipiche del periodo (Leone, Vergine e Chioma di Berenice), ma anche delle costellazioni estive che sorgono già durante la serata (esempio: Scorpione).Per il pubblico è obbligatoria la prenotazione da effettuare on line su www.astrofilisenesi.it o inviando un messaggio WhatsApp al 3472874176 (Patrizio) oppure un sms al 3482650891 (Giorgio). Serata non effettuata in caso di maltempo. Ingresso libero.Nell'occasione sarà anche possibile associarsi all'UAS per il 2019 e vivere così da vicino la passione per il cielo. Si consiglia un abbigliamento adatto per stare all'aperto nelle ore notturne e si raccomanda la puntualità.