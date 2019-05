La Festa dei Musei Scientifici all'Accademia dei Fisiocritici

Apertura straordinaria, attività per bambini e mostra mercato di quadri fotografici sono le iniziative al Museo di Storia Naturale dell'Accademia dei Fisiocritici

Il MUSNAF, ossia il Museo di Storia Naturale dell'Accademia dei Fisiocritici, partecipa anche quest'anno alla Festa dei Musei scientifici senesi promossa da Fondazione Musei Senesi e Università di Siena. E lo fa con un'apertura straordinaria a ingresso libero dalle 15 alle 23 in sintonia con la Festa che si svolge all'Orto Botanico, attività gratuite per bambini incentrate sugli animali dalle 15 alle 19.30 e la mostra mercato "Scampoli di natura: animali di Toscana" che espone oltre cinquanta quadri fotografici del fisiocritico Giovanni Cappelli, il cui ricavato servirà a sostenere lo stesso Museo. La mostra, allestita nel seminterrato, sarà inaugurata nell'aula magna alle 17 dal Direttore del Museo Prof. Giuseppe Manganelli e dallo stesso fotografo, chirurgo in pensione e appassionato naturalista, autore di molte foto pubblicate in lavori scientifici. I suoi straordinari scatti, stampati in varie dimensioni su carta e su tela, raffigurano numerose specie di animali della Toscana, comprese alcune che rischiano l'estinzione come ad esempio il fratino e l'ululone. L'accesso all'Accademia sarà possibile, eccezionalmente, sia dalla piazzetta Silvio Gigli 2, sia dall'Orto Botanico. La locandina con il programma è scaricabile all'indirizzo: https://www.fisiocritici.it/images/pdf/Eventi/2019/2019.06.01_Scampoli_di_natura.pdf Nell'ambito di una pluridecennale collaborazione, i locali del Museo naturalistico ospiteranno anche il Nucleo CITES dei Carabinieri Forestali che operano per la protezione di flora e fauna vittime di commercio illegale e per far conoscere un fenomeno spesso sottovalutato determinato da comportamenti personali e acquisti sbagliati.