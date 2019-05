Sabato 1° giugno: osservazione pubblica del cielo alla stazione astronomica di Siena

Si terrà sabato 1° giugno la prossima osservazione pubblica del cielo alla stazione astronomica di Siena con l'Unione Astrofili Senesi.In caso di cielo sereno l'appuntamento per il pubblico è alle ore 22.00 presso Porta Laterina a Siena da dove sarà raggiunta a piedi la specola "Palmiero Capannoli" per osservare gli oggetti del cielo che si sta avvicinando alla stagione estiva. Saranno ossevate galassie, ammassi stellari e stelle doppie contenuti sia nelle costellazioni primaverili (Leone, Vergine e Chioma di Berenice) che in quelle estive come Bilancia, Ofiuco e Scorpione.Per il pubblico è obbligatoria la prenotazione da effettuare on line tramite il sito www.astrofilisenesi.it oppure telefonando al 3388861549 (Davide), anche in caso di tempo incerto. Si raccomanda la puntualità ed un abbigliamento adatto per stare all'aperto nelle ore notturne. Si ricorda che da questa data e per tutti i mesi di giugno e luglio le osservazioni inizieranno alle ore 22.00. Nell'occasione sarà anche possibile associarsi all'UAS per il 2019 e vivere così da vicino la passione per il cielo.