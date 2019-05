Musica per i più piccoli al Franci con il campo estivo e i corsi di strumenti per bambini

C'è tempo fino a venerdì 31 maggio per le iscrizioni a Musicampus e ai laboratori didattici

Le attività musicali si terranno da lunedì 10 a venerdì 14 giugno all’interno del Conservatorio senese

Crescere con la musica al Conservatorio Franci. Tornano le edizioni 2019 di ‘Musicampus’ e ‘Io Suono Insieme’: le attività musicali, organizzate dal Conservatorio Rinaldo Franci di Siena, rivolte ai bambini delle scuole primarie e ai ragazzi già avviati allo studio di uno strumento musicale. Il nuovo ciclo di incontri è in programma da lunedì 10 a venerdì 14 giugno all’interno dell’istituto senese, in Prato Sant’ Agostino. Per iscriversi alle attività musicali per bambini c'è tempo fino a venerdì 31 maggio.Musicampus. Da lunedì 10 a venerdì 14 giugno il Franci ospita la settimana full immersion nel mondo dei suoni con giochi e canti musicali per conoscere e provare gli strumenti, con la guida della professoressa Maria Ciselli. L’attività dedicata ai bambini delle scuole primarie permette di stimolare le capacità di interagire con gli altri, imparando ad ascoltare e a esprimersi. A fine corso i ‘piccoli musicisti’ si esibiranno nel concerto finale, aperto alle famiglie e in programma venerdì 14 giugno sul palco dell'Auditorium dell'Istituto alle ore 18.Io suono Insieme. Per i bambini e ragazzi già avviati allo studio di uno strumento musicale le porte del Franci si aprono, sempre da lunedì 10 a venerdì 14 giugno, per i laboratori di musica d'insieme a cura delle professoresse Renata Lacko e Federica Scaglioso. Durante il corso saranno creati piccoli gruppi in base agli strumentisti iscritti per imparare a interagire con gli altri attraverso la musica. A fine laboratorio si terrà un piccolo saggio-concerto aperto al pubblico.Come iscriversi. Per partecipare all’edizione 2019 di ‘Musicampus’ e ai laboratori di ‘Io Suono Insieme’ c’è tempo fino a venerdì 31 maggio. Per iscriversi è possibile consegnare il modulo compilato scaricabile sul sito www.rinaldofranci.com , alla segreteria dell’Istituto, in Prato Sant’Agostino, oppure inviare tutti i materiali richiesti all’indirizzo e-mail franci@franci.comune.siena.it.