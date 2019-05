''Ragazzi di vita'', alla Biblioteca degli Intronati lezione di Marco Bianciardi sul libro di Pier Paolo Pasolini

Quarto e ultimo appuntamento alla Biblioteca degli Intronati di Siena (via della Sapienza, 5), sabato 1° giugno alle 11, con “4 Autori per capire l’Italia”, lezioni volte all’approfondimento della letteratura italiana dedicate alle scuole senesi, ma anche al pubblico adulto interessato."Ragazzi di vita", primo successo letterario di Pier Paolo Pasolini, sarà il tema centrale dell’incontro che terrà il professor Marco Bianciardi al fine di illustrare la tematica letteraria del volume pubblicato nel 1955.L'opera, definita da Gianfranco Contini un'epopea picaro-romanesca, rappresenta le gesta quotidiane e notturne dei giovani sottoproletari romani delle borgate tra l'immediato secondo dopoguerra ed i primi anni Cinquanta.Attraverso l'analisi di alcune pagine significative del romanzo, e cercando di stimolare un confronto costante con l'opera cinematografica, poetica e saggistica dello scrittore, Bianciardi tenterà di far emergere l'origine e gli aspetti essenziali del mito del sottoproletariato "innocente, puro, feroce", alla base della poetica e della visione del mondo pasoliniana. Un mito tanto potente, quanto isolato nel dibattito culturale e politico sulle classi popolari nell'Italia degli anni Cinquanta e Sessanta.