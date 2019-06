Siena, apertura straordinaria della chiesa di San Raimondo al Refugio

La Fondazione Conservatori Riuniti di Siena e il Touring Club, effettueranno un’apertura straordinaria della chiesa di San Raimondo al Refugio in via di Fieravecchia a Siena, sabato 22 giugno dalle 21.00 alle 23.00, nell’ambito della più ampia collaborazione che contraddistingue i loro rapporti e considerato il crescente interesse per questa istituzione.Con l’occasione i visitatori avranno accesso anche agli altri locali espositivi che contengono le collezioni di oggetti di proprietà della Fondazione tra cui la biblioteca con la sua preziosa collezione di libri dello storico convitto.All’interno della chiesa è allestita una mostra di argenti senesi del XVIII e XIX secolo e, per la prima volta, sarà esposto un bassorilievo raffigurante una Madonna col Bambino della fine del XV secolo recentemente restaurato e riportato al suo antico splendore.L’ingresso è gratuito. Per qualsiasi informazione contattare la Fondazione allo 0577236363 e cfrsiena@tin.it.