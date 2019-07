Sabato 6 luglio osservazione pubblica del cielo alla stazione astronomica di Siena

Come ogni primo sabato del mese, il 6 luglio si terrà la prossima osservazione pubblica del cielo alla stazione astronomica di Siena con l'Unione Astrofili Senesi.In caso di cielo sereno l'appuntamento per il pubblico è alle ore 22,00 presso Porta Laterina a Siena da dove sarà raggiunta a piedi la specola "Palmiero Capannoli" per osservare il cielo ormai decisamente estivo. Al centro dell'attenzione sarà il pianeta Giove, protagonista del cielo di questo periodo, con le caratteristiche bande di gas ed i satelliti galileiani. Ma sarà anche l'occasione per familiarizzare con il Triangolo estivo, formato dalle brillanti stelle Deneb, Vega e Altair, e con ammassi e nebulose di questo periodo.Serata gratuita ma a prenotazione obbligatoria da effettuare on line tramite il sito www.astrofilisenesi.it oppure telefonando al 3388861549 (Davide), anche per conferma in caso di tempo incerto. Si raccomanda la puntualità e si consiglia di portare una torcia.Nell'occasione sarà ancora possibile associarsi all'UAS per il 2019 e vivere così da vicino la passione per il cielo.