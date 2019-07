Pioggia di premi per il duo Pasquini e Canalicchio del Conservatorio Rinaldo Franci di Siena

Importanti riconoscimenti per la coppia di musicisti Andrea Pasquini al flauto e Matteo Canalicchio al pianoforte

Pioggia di premi al Conservatorio Franci di Siena. Nuovi riconoscimenti per i giovani musicisti Andrea Pasquini e Matteo Canalicchio, allievi dell'istituto senese e consacrati nel panorama musicale nazionale con importanti risultati in concorsi nazionali. Successi che hanno recentemente portato il flautista Andrea Pasquini, allievo del primo anno di biennio della classe del maestro Luciano Tristaino e il pianista Matteo Canalicchio laureato del corso magistrale della classe del maestro Matteo Fossi sul gradino più alto del podio in prestigiosi concorsi di musica da camera.Il duo Pasquini-Canalicchio è nato nel 2016 nella classe di Musica da Camera all’interno del Corso Accademico dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci” di Siena sotto la guida dei Maestri Massimo Niccolai e Luciano Tristaino. È formato da Andrea Pasquini al flauto, allievo al primo anno di Biennio del Franci sotto la guida del maestro Luciano Tristaino e da Matteo Canalicchio al pianoforte, che ha recentemente conseguito il Diploma Accademico di Secondo Livello con il maestro Matteo Fossi. Si sono esibiti in numerose manifestazioni ed eventi musicali come la Rassegna annuale di Musica da Camera “Pietro Nardini” di Livorno; presso il Teatro dei Rinnovati, l’Accademia dei Rozzi e il Museo Civico di Siena e al Festival “Fonte Bertusi Spring Week” di Pienza. Hanno partecipato alla rassegna "Giovani in musica" promossa dall'A.Gi.Mus. di Grosseto e hanno preso parte, rappresentando il Franci, alla tournée di concerti in Cina, esibendosi nel Teatro Yicheng, negli auditorium della scuola superiore Shiyizhong e del Campus Zhongxiu di Nantong. Il Duo ha conquistato il Primo Premio in importanti competizioni musicali, come il XX Concorso Nazionale “Riviera Etrusca”, Piombino; XII Concorso Nazionale della Saccisica, Piove di Sacco; XV Concorso Cameristico Internazionale “Giulio Rospigliosi”, Lamporecchio; XXIX Concorso Internazionale per Giovani Musicisti “Città di Barletta”; X Concorso Internazionale “Premio Crescendo”, Firenze dove si sono aggiudicati il 1° premio assoluto della sezione di musica da camera e premio per il miglior complesso con pianoforte.